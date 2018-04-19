Болезни сердца беспокоят людей больше, чем террористы и автокатастрофы

Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают поражать большое количество людей по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, благодаря обработке поисковых запросов в Интернете учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что больше всего среднестатистический житель беспокоится не о возможной атаке террористов или автокатастрофе. Значительную долю поисковых запросов составляют симптомы болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Данные Google Trends позволили учёным утверждать, что различные заболевания волнуют обычных людей больше, чем вероятные атаки террористов: доля поисковых запросов по ключевым словам, связанным со способами защиты от терактов, снизилась с 10% в 2004 году до 3,5% в 2012 году и поднялась до 7% в 2016 году.

Одновременно с этим доля поисковых запросов относительно распространённых заболеваний, таких как болезни сердца и различные нейродегенеративные заболевания, неуклонно растёт. При этом пользователи Интернета чаще всего ищут в Сети способы избежать смерти от одной из 13 причин, среди которых оказались сердечные заболевания, инсульты, заболевания нижних дыхательных путей, диабет, суициды и передозировки лекарственных препаратов.