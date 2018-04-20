В Cinema Plus прошла презентация комедийного фильма "Dörd baş" - ФОТО - ВИДЕО

20 апреля 2018 19:30

В кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, прошла презентация комедийного фильма "Dörd baş" ("Четыре головы"). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Cinema Plus, передает Day.Az.

Гала-вечер посетили известные актеры, телеведущие, медиа-персоны, блогеры и многочисленные представители СМИ.

Режиссер фильма - Натиг Новрузов. Главные роли исполнили Азер Ахшам, Нофел Шахлароглу, Джейхун Мамедли, Натиг Фарзалиев.

По сюжету, сельскому актеру Шарифу снится его отец, который заявляет, что из-за мошенника, прикинувшегося моллой, он "застрял в нейтральной зоне". Сон перевернул всю жизнь Шарифа. Доходит до того, что его арестовывают...

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Отец азербайджанского актера из-за мошенника моллы

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