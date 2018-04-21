Кто такой Сэм Морган: 17-летний парень, который одевает футболистов английской премьер-лиги - ФОТО

17-летний Сэм Морган отличается от большинства своих сверстников: не сидит за книгами, готовясь к экзаменам, не стоит на кассе после уроков, чтобы заработать на карманные расходы. Сэм Морган снабжает знаменитых футболистов дизайнерской одеждой и кроссовками, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Маркос Алонсо, защитник "Челси"

В прошлом году Сэм Морган завел аккаунт в инстаграме, и одним из первых звездных клиентов стал игрок "Бирмингем Сити" Коэн Брэмэлл. За следующие 12 месяцев Сэм получил заказы более чем от 300 игроков топ-уровня - например, Месута Озила из "Арсенала", Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" и Миши Батшуайи из "Боруссии". Спортсмены заказывают все, начиная с худи от Givenchy до кроссовок Alexander McQueen.

"Были игроки, которые за раз тратили 22 тысячи фунтов", - рассказывает Сэм.

Кайл Уокер, защитник "Манчестер Сити"

"Люди приходят ко мне, потому что я способен достать вещи, недоступные в магазинах, из ограниченных коллекций или уже распроданные. Они могут написать мне, что ищут, а я добуду это, используя свои связи, и доставлю".

У Сэма, видимо, врожденный дар вести бизнес. Когда ему было 11 лет, его друг привез сладости из США и начал их продавать. Морган взял у него половину и распродал конфеты на игровой площадке, забрав часть прибыли себе. За одну перемену он заработал 15 фунтов.

Деле Алли, нападающий "Тоттенхэм Хотспур"

В 13 лет в Сэме проснулась любовь к моде. Он стал покупать и продавать вещи в интернете, чтобы заполнить свой собственный гардероб. Из этого и вырос сегодняшний бизнес. За последний год количество подписчиков в его инстаграме возросло до 22 тысяч. А началось все с одного смелого шага.

"Я лежал в кровати и просто написал в директ Коэну Брэмэллу. Я видел, что он может заинтересоваться вещами, которые я продаю, поэтому обратился к нему. Мы встретились через четыре дня, и Коэн купил кроссовки Yeezy. На следующей неделе со мной связался Крис Уиллок, чтобы посмотреть, что у меня есть. Через некоторое время со мной работал почти весь молодежный состав "Арсенала"".

Александр Ляказетт, нападающий "Арсенала"

Теперь вещи у Сэма покупает половина основного состава английского клуба. Информация о том, что Сэм может достать редкие вещи, недоступные другим продавцам, быстро распространилась среди футболистов. Спортсмены присылают Моргану фотографии известных рэперов и просят достать такую же одежду или обувь. Морган доставляет футболистам одежду, да еще и по хорошей цене.

"Как и все остальные, футболисты хотят хорошие вещи по выгодной цене. Пару обуви, которая стоит 1200 фунтов, я могу достать им значительно дешевле, потому что у меня есть связи. Я никогда не обманываю своих клиентов - это очень важно для создания хорошей репутации".

Тьемуэ Бакайоко, полузащитник "Челси"

Сэм углубленно изучает экономику, психологию и математику в школе, а его учителя недовольны тем, что парень на уроке частенько говорит по телефону.

"Очень сложно игнорировать сообщения футболистов премьер-лиги. Но иногда нужно ставить учебу на первое место и не отвлекаться".

Сон Хын Мин, нападающий "Тоттенхэм Хотспур"

Ежедневно Сэму приходят сотни сообщений. Ему уже сложно работать в одиночку, так что скоро придется нанимать команду.

"Самая популярная обувь на данный момент - кроссовки Dior Homme. Я смог получить по паре всех размеров, но пока для широкой публики они недоступны".

Росс Баркли, полузащитик "Челси"

Полузащитники "Челси" Тьемуэ Бакайоко и Росс Баркли оказались среди тех счастливчиков, которые смогли урвать по паре кроссовок Dior. Морган еще не умеет водить, поэтому пользуется услугами Uber. Он предпочитает отдавать товар лично в руки, а не посылать с курьером.

Морган работает со многими знаменитыми футболистами: Бенжаменом Менди ("Манчестер Сити"), Миши Батшуайи ("Боруссия"), Гранитом Джакой ("Арсенал"), Вильфридом Заа ("Кристал Пэлас"), Месутом Озилом ("Арсенал"), Трентом Александер-Арнольдом ("Ливерпуль") и другими.

"Я знаю, что эти люди не пускают других в свою жизнь, поэтому мне очень повезло, что они доверяют мне и покупают у меня. Некоторые даже советуются, что подобрать в соответствии с их стилем. Некоторых игроков я знаю настолько хорошо, что теперь мы уже друзья. Один из игроков "Арсенала" позвал меня на обед в мой день рождения. Я уже не смотрю на них как на звезд".

Антонио Рюдигер, защитник "Челси"

"Мои школьные друзья не думали, что из моего бизнеса что-то выйдет, но я не сдавался. Прошедший год изменил мою жизнь, и я в восторге от того, что происходит".