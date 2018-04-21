Кто такой Сэм Морган: 17-летний парень, который одевает футболистов английской премьер-лиги - ФОТО
17-летний Сэм Морган отличается от большинства своих сверстников: не сидит за книгами, готовясь к экзаменам, не стоит на кассе после уроков, чтобы заработать на карманные расходы. Сэм Морган снабжает знаменитых футболистов дизайнерской одеждой и кроссовками, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Маркос Алонсо, защитник "Челси"
В прошлом году Сэм Морган завел аккаунт в инстаграме, и одним из первых звездных клиентов стал игрок "Бирмингем Сити" Коэн Брэмэлл. За следующие 12 месяцев Сэм получил заказы более чем от 300 игроков топ-уровня - например, Месута Озила из "Арсенала", Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" и Миши Батшуайи из "Боруссии". Спортсмены заказывают все, начиная с худи от Givenchy до кроссовок Alexander McQueen.
Кайл Уокер, защитник "Манчестер Сити"
У Сэма, видимо, врожденный дар вести бизнес. Когда ему было 11 лет, его друг привез сладости из США и начал их продавать. Морган взял у него половину и распродал конфеты на игровой площадке, забрав часть прибыли себе. За одну перемену он заработал 15 фунтов.
Деле Алли, нападающий "Тоттенхэм Хотспур"
В 13 лет в Сэме проснулась любовь к моде. Он стал покупать и продавать вещи в интернете, чтобы заполнить свой собственный гардероб. Из этого и вырос сегодняшний бизнес. За последний год количество подписчиков в его инстаграме возросло до 22 тысяч. А началось все с одного смелого шага.
Александр Ляказетт, нападающий "Арсенала"
Теперь вещи у Сэма покупает половина основного состава английского клуба. Информация о том, что Сэм может достать редкие вещи, недоступные другим продавцам, быстро распространилась среди футболистов. Спортсмены присылают Моргану фотографии известных рэперов и просят достать такую же одежду или обувь. Морган доставляет футболистам одежду, да еще и по хорошей цене.
Тьемуэ Бакайоко, полузащитник "Челси"
Сэм углубленно изучает экономику, психологию и математику в школе, а его учителя недовольны тем, что парень на уроке частенько говорит по телефону.
Сон Хын Мин, нападающий "Тоттенхэм Хотспур"
Ежедневно Сэму приходят сотни сообщений. Ему уже сложно работать в одиночку, так что скоро придется нанимать команду.
Росс Баркли, полузащитик "Челси"
Полузащитники "Челси" Тьемуэ Бакайоко и Росс Баркли оказались среди тех счастливчиков, которые смогли урвать по паре кроссовок Dior. Морган еще не умеет водить, поэтому пользуется услугами Uber. Он предпочитает отдавать товар лично в руки, а не посылать с курьером.
Морган работает со многими знаменитыми футболистами: Бенжаменом Менди ("Манчестер Сити"), Миши Батшуайи ("Боруссия"), Гранитом Джакой ("Арсенал"), Вильфридом Заа ("Кристал Пэлас"), Месутом Озилом ("Арсенал"), Трентом Александер-Арнольдом ("Ливерпуль") и другими.
Антонио Рюдигер, защитник "Челси"