Их любят все: топ-10 инстаграм-аккаунтов самых популярных котов и кошек - ФОТО

Сегодня наша тема - всеми любимые котики. Они повсюду: куда ни глянь, везде так или иначе наткнешься на милое пушистое существо. В связи с этим Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru сделал подборку десяти самых крутых и популярных котов в инстаграме, на которых следует обязательно подписаться.

1. Grumpy Cat

Герой популярных мемов и самый сердитый кот на свете - Grumpy Cat. Про него даже есть статья в "Википедии", а подписчиков у него больше двух миллионов.

2. Nala

Нала в раннем возрасте была отделена от своих родителей, и до сих пор неизвестно, где они могут быть. Тем не менее ее хозяева утверждают, что кошка всегда росла в атмосфере любви и тепла. Изначально аккаунт Налы был создан для того, чтобы рассказать ее историю друзьям и семье. Неожиданно он стал очень популярен. Сейчас хозяева кошки используют соцсети с целью помочь другим животным вырасти здоровыми.

3. Waffles

Waffles (Вафли) в детстве называли уродливым, и поэтому у него не было дома, пока он не вырос. Но однажды гуляющая на улице пара (любители собак) увидела его и, поменяв свои взгляды на котов, приняла его в свой дом.

4. Lil Bub

Баб помогает привлекать средства в Американское общество по охране животных с 2012 года. За это время ей удалось собрать уже более 300 тысяч долларов. Кроме того, у нее есть свой магазин и около двух миллионов подписчиков в инстаграме.

5. Cole & Marmalade

Коул и Мармеладка приемные, но между собой они никак не связаны. Крис, их хозяин, приютил Коула в 2012-м, а через год - Марму (крутое прозвище), которой удалось пережить рак. Питомцы быстро нашли общий язык и подружились.

6. Fumean

Fumeancat - это бренд из Тайваня, посвященный всем котам в целом, а не какому-то одному популярному животному. Авторы аккаунта считают, что коты заслуживают уважения, и показывают, что у питомцев тоже есть чувства, совсем как у нас.

7. Pudge

Pudge (Пышка) - девочка с усами! Да, это так. Благодаря внешности к ней пришла слава, и сейчас у кошки более 660 тысяч подписчиков.

8. Hamilton the Hipster Cat

Хэмилтон - кот-хипстер. У него очень крутые усы, и притом непростые. Они у него прям на шерстяной мордочке. Именно это сделало его котом-сенсацией и прославило на весь интернет.

9. Sam has eyebrows

Это Сэм. И у нее есть брови.

10. Snoopy Babe

Снупи - короткошерстный экзот. Благодаря своему внешнему виду кошечка снискала огромный успех во всем мире, а картинки с ее изображением разлетаются по соцсетям до сих пор.