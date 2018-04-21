Очень хотевшая замуж девушка погналась за букетом и совершила немыслимый прыжок - ВИДЕО
21 апреля 2018 09:15 26
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором девушка, которая очень хотела замуж, попыталась исполнить свое желание, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах запечатлено, как девушка ловит букет невесты. Пытаясь его схватить, она побежала вперед и прыгнула за ним, как баскетболистка - туфли на шпильке ей не особо помешали. В итоге "спортсменка" упала на спину, но с заветным букетом в руках.
Примечательно, что она не одна исполнила невероятный трюк ради замужества. В погоне за букетом у нее была конкурентка, которая тоже пострадала.
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