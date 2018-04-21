Исландец бежал от правосудия на одном самолете с премьер-министром - ФОТО

21 апреля 2018 16:19

Майнер Синдри Тор Стефанссон, укравший рекордное количество оборудования для майнинга биткоинов, сбежал из Исландии.

Дело о краже 600 серверов из дата-центра в Рейкъявике остается незакрытым. Главный обвиняемый, Синдри Тор Стефанссон, воспользовался мягкостью скандинавского правосудия и сбежал из страны.

Органы правосудия предъявили Стефанссону и его 10 помощникам иск на 200 млн исландских крон (2 млн долларов). Грабители воспользовались украденным оборудованием для майнинга, разместили его в самодельном дата-центре прямо в горах и качали биткоины.

Организатор ограбления Стефанссон воспользовался переводом в тюрьму с мягким режимом - без заборов и с выходом в интернет. Синдри просто сбежал через окно.

Беглец сел на самолет в Швецию в международном аэропорту Кефлавика. Так как рейс совершался в пределах шенгенской зоны, мужчине не пришлось предъявлять паспорт, а билет он приобрел по чужим документам. Одним из пассажиров этого же рейса оказалась премьер-министр Исландии. Она направлялась в Стокгольм для переговоров с индийской делегацией.

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