Известные архитекторы создали 20 домов для собак к благотворительному аукциону в Лондоне

21 апреля 2018 17:18

Домики построили в рамках благотворительной акции, их можно будет приобрести на аукционе в Лондоне. Все вырученные деньги пойдут на помощь больным и бездомным животным, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Архитекторы, дизайнеры и художники со всего мира объединили свои усилия в рамках проекта под говорящим названием Bowwow Haus. Bauhaus (баухаус) - стиль в архитектуре, а wow - лай собаки на английском.

Среди творцов - архитекторы из фирмы великой Захи Хадид, художник по мозаике Иван Джидев и дизайнеры Denizen Works.

После пятинедельной выставки необычные шедевры выставят в отеле St. Pancras Renaissance. Предварительно будет проведён онлайн-аукцион, принять участие в нём могут люди из любых уголков мира.

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