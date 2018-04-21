Туристы все чаще выбирают место отдыха по фильмам и сериалам

В 2017 году не менее 80 миллионов путешественников выбирали направления для отдыха на основе фильмов и сериалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Travel Daily News.

Опрос научно исследовательского агентства TCI Research показал, что влияние фильмов и сериалов на выбор места назначения достигло небывалого уровня.

Также агентство отметило, что туристы, путешествующие по местам, где проходили съемки кино, чаще рассказывают подробности отдыха в социальных сетях, бывают удовлетворены экскурсиями и охотнее участвуют в местных культурных мероприятиях, чем обычные путешественники.

"Фильмы теперь достигли такого же уровня влияния, как и туристические агентства, предлагая отличные направления отдыха", - заявил генеральный директор TCI Research Оливье Генри-Биауад.

Он рекомендовал местным властям популярных регионов управлять рисками, связанными с чрезмерным наплывом туристов, так как это может привести к экологическим проблемам и неудобствам для местных жителей.