Похищенную барокамеру для тренировки советских космонавтов сдали на металлолом
Барокамеру, в которой мог тренироваться космонавт Юрий Гагарин, обнаружили распиленной в пункте приема металла в Москве. Она была уже частично утилизирована, сообщили ТАСС в субботу, 21 апреля, в пресс-службе столичного главка МВД, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Оперативники также задержали второго подозреваемого в краже барокамеры - им оказался 38-летний приезжий.
Отмечается, что злоумышленники погрузили музейный экспонат в грузовик с помощью крана-манипулятора и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, а затем сдали на металлолом. Камера находилась в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.
Ранее 20 апреля сообщалось о задержании первого подозреваемого - 29-летнего жителя Мурманской области.
О похищении барокамеры стало известно 16 апреля. Эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. "Шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", - уточнили представители Музея космонавтики, куда позже должны были привезти экспонат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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