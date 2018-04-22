Стинг, Том Джонс и Кайли Миноуг выступили перед Елизаветой II в её день рождения - ФОТО

Королева Великобритании Елизавета II отметила свой 92-й день рождения, посетив устроенный в её честь концерт в лондонском "Альберт-холле", в котором принимали участие звёзды британской и мировой эстрады, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Музыкальное шоу длилось полтора часа. За это время перед королевой выступили Том Джонс, Крейг Дэвид, Люк Эванс, Энн-Мари, австралийская певица Кайли Миноуг, канадский певец Шон Мендес, а также исполнитель Стинг.

Над сценой были смонтированы экраны, на которых показывались кадры хроники с изображением королевы в молодости.

Обычно королева не отмечает свой день рождения посещением публичных мероприятий, но в этом году она нарушила традицию. На концерт монаршая особа явилась в сопровождении герцога Кембриджского Уильяма, принца Гарри и его невесты Меган Маркл, принца Уэльского Чарльза и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы, а также прочих членов королевской семьи.

Концерт посетили также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и главы правительств и государств Содружества наций.