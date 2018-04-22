Названы 18 лучших профессий для необщительных людей
22 апреля 2018 10:01 231
Издание Money проанализировало данные Министерства труда США и составило список профессий, которые идеально подходят людям, желающим минимизировать контакты с социумом. Список публикует телеканал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В нем оказались операторы сельхозтехники, изготовители форм для литья, часовщики и кольщики каменных пород. Также необщительным людям предлагают становиться математиками, экономистами, гончарами, покрасчиками транспортного оборудования, операторами кузнечных станков и вальщиками леса.
Помимо этого, в списке оказались шлифовальщики, техники испытания геологических образцов, операторы формовочных машин и швейных прессов, мастеровые, поэты, писатели, фермеры и охотники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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