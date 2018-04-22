Джеймс Кэмерон сообщил, что сценарии всех четырех сиквелов "Аватара" уже готовы

Сценарии всех четырех фильмов, которые станут продолжением фантастической киноленты "Аватар" (Avatar, 2009) уже готовы, съемки первых двух картин ведутся. Об этом заявил в субботу журналистам создатель данной серии - американский режиссер Джеймс Кэмерон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает сетевой журнал Deadline Hollywood, Кэмерон на встрече с представителями профильных СМИ в городе Манхеттен-Бич (штат Калифорния) рассказал о ходе работы над сиквелами. Режиссер уточнил, что съемки "Аватара 2" и "Аватара 3" ведут одновременно уже около 100 дней. Картины, как ожидается, выйдут соответственно в 2020 и 2021 годах.

Кэмерон также уточнил, что сценарии четвертого и пятого фильмов из этой серии закончены. Режиссер отметил, что более плотно работать над ними начнут после выхода лент "Аватар 2" и "Аватар 3". Четвертая и пятая части, предположительно, увидят свет в 2024 и 2025 годах.

Как сообщило, в свою очередь, агентство Reuters, на встрече с журналистами Кэмерон заверил, что "лично очень предано относится" ко всем этим картинам. Режиссер охарактеризовал данную серию фильмов как "семейную сагу" о нескольких поколениях. Как он пояснил, в сиквелах, в частности, будет рассказываться о взрослении и семьях персонажей первого фильма.

Американский фантастический фильм "Аватар" вышел на экраны в 2009 году. Картина была номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях и выиграла в трех из них. Кроме того, лента была удостоена двух "Золотых глобусов". "Аватар" является самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают $2,7 млрд.

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