Однократная травма мозга повышает риск развития болезни Паркинсона

Относительно легкая травма головного мозга, полученная однократно, может значительно увеличить риск развития нейродегенеративного заболевания - болезни Паркинсона, сообщили американские медики по итогам нового исследования на страницах журнала Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Неврологи установили связь между сотрясением мозга и развитием старческого слабоумия, изучив данные более 300 тыс. американских ветеранов за 12 лет, - с 2002 по 2014 год. По итогам анализа историй болезней оказалось, что при среднем риске развития болезни Паркинсона в 1-2% риск для тех, кто перенес сотрясения, в среднем составляет 71%.

Изучена была выборка из 325 870 историй болезней ветеранов, половина из пациентов болела туберкулезом.

Медики отмечают, что для пациентов с умеренным сотрясением риск развития слабоумия составляет 56%, для лиц же, перенесшим сотрясение и болевшим туберкулезом, - 83%. Причина кроется в том, полагают неврологи, что травма головного мозга понижает его устойчивость к старению.