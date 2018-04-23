Юная азербайджанка сразила Максима Галкина своим танцем - ВИДЕО

23 апреля 2018 12:03

Юная исполнительница индийских танцев из Азербайджана Элина Мамедова, проживающаяся в Москве, стала участницей Детского телевизионного шоу талантов "Лучше всех", идущего на российском Первом канале.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу азербайджанской танцовщицы Оксаны Расуловой в социальной сети Instagram, где она поздравила свою юную коллегу, передает Day.Az.

"Я восхищена этим большим талантом маленькой девочки Элины Мамедовой. Этот энтузиазм, любовь к Болливуду, индийским танцам и песням, стремление за мечтой напомнили меня саму в детстве. Очень приятно и радостно видеть тебя, Элиночка, удачи тебе во всех твоих начинаниях", - написала Расулова и поблагодарила ведущего проекта Максима Галкина за поддержку молодых талантов.

Галкин назвал юную танцовщицу болливудской принцессой.

Элина Мамедова живет вместе со своей семьей в России. После просмотра в два года индийского фильма она решила стать исполнительницей. С пяти лет начала заниматься индийскими танцами.

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Юная азербайджанка сразила Максима Галкина своим танцем

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