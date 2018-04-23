Ученые сделали неожиданное открытие о последствиях стресса

В последние годы медицинская наука открыла немало нового о влиянии стресса на здоровье. Однако практический опыт врачей иногда показывает гораздо больше, опережая формальности строгой науки.

По мнению стоматолога доктора Штефана Циглера из Берлина, зубы являются тем слабым звеном, которое в первую очередь страдает от негативного воздействия стресса, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Циглера, каждый пятый немец страдает от обусловленного стрессом бруксизма (повреждение зубной эмали из-за скрежета зубов). Особую опасность это явление представляет во время сна, когда человек совершает движения челюстными мышцами неосознанно. При этом давление на зубы десятикратно превышает нагрузку при обычном жевании.

Стоматолог определяет опасную привычку скрежетать зубами у пациента по стесанным ровным поверхностям зубов. Последние оказываются перед повышенным риском бактериальных инфекций. Первое мероприятие по борьбе с болезненным явлением - наложение специальной шины, изолирующей трущиеся поверхности зубов. Однако при этом не устраняется сама причина - именно стресс является ею в большинстве случаев.

Эксперт подчеркивает, что в этой ситуации необходим междисциплинарный подход с привлечением психотерапии и освоением техник расслабления.

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