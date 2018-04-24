Папа-шляпа: почему нельзя доверять маленьких детей их собственным отцам - ФОТО

Быть отцом - это большая ответственность, и многие относятся к этой роли очень серьезно. Иногда даже слишком серьезно, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Матерям остается только периодически проверять, не пририсовал ли скучающий папаня брови своему чаду, не надел ли ему на голову арбузный шлем и не сделал ли еще чего-нибудь такого, что может поставить волосы дыбом почти любой женщине. Ну или рассмешить ее до коликов.

Два киви.

Отличный лайфхак для родителей подвижных малышей.

Настоящий отец даже купание превратит в балаган.

Быстро, легко и без возни.

Прическа от папы.

Маленький байкер.

Ребенка также можно использовать в качестве подноса.

Когда папа так рад, что у него сын, и ждет не дождется его возмужания.

Правильно делегированные полномочия - половина успеха.

Сказано было, чтобы дети были в постели.

Папа в роли качелек.

Ребенок спокойный, живой, улыбчивый. Иногда немного диктатор.

Папаша развлекался.

Покачать? Да без проблем!