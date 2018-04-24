Папа-шляпа: почему нельзя доверять маленьких детей их собственным отцам - ФОТО
24 апреля 2018 00:58 224
Быть отцом - это большая ответственность, и многие относятся к этой роли очень серьезно. Иногда даже слишком серьезно, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Матерям остается только периодически проверять, не пририсовал ли скучающий папаня брови своему чаду, не надел ли ему на голову арбузный шлем и не сделал ли еще чего-нибудь такого, что может поставить волосы дыбом почти любой женщине. Ну или рассмешить ее до коликов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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