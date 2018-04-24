Лучший дедушка на свете - ФОТО

24 апреля 2018 01:29

Польский фотограф Алина Габриль-Каминская документирует дорогие сердцу приключения двух своих детей. Как признается фотограф, чтобы запечатлеть детство сына и дочери, она выбрала не слова, а решила рассказать их историю через фотографию, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. И одно из главных мест в невинных приключениях детей занимает ее отец и их дедушка. Алина признается, что, может быть, он был и не лучшим отцом для нее, но он стал идеальным дедушкой для ее детей.

 
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az