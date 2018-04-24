Лучший дедушка на свете - ФОТО
24 апреля 2018 01:29 85
Польский фотограф Алина Габриль-Каминская документирует дорогие сердцу приключения двух своих детей. Как признается фотограф, чтобы запечатлеть детство сына и дочери, она выбрала не слова, а решила рассказать их историю через фотографию, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. И одно из главных мест в невинных приключениях детей занимает ее отец и их дедушка. Алина признается, что, может быть, он был и не лучшим отцом для нее, но он стал идеальным дедушкой для ее детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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