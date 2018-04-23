Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры

Николас Кейдж анонсировал окончание карьеры актера, он хочет сам снимать фильмы. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре", - объяснил Кейдж.

По данным киноресурса IMDb, артист занят сразу в семи проектах - исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент. Дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, "Жиголо" с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.

За свою карьеру 54-летний Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинам "Дикие сердцем", "Скала", "Без лица", "Город ангелов", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации" и "Пророк".