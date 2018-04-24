Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня - невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Овен

Сегодня Овен будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Овну не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Телец

Лучше всего Тельцу будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Телец способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Тельцу лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Телец вряд ли сумеет за ней успеть.

Близнецы

Близнецов ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. Сегодня Близнецы имеют возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Рак

Большую часть времени Раку придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Рак сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Лев

Льва может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Льва людьми достаточно остро. Сам же Лев может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Льву надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Дева

Дева будет просто идеальным исполнителем! Она способна ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Дева может чувствовать себя неуютно: день не склоняет ее к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Дева-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Дева-подчиненный успеет переделать массу дел!

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам задуматься над тем, все ли их устраивает? Возможно, они устали от повседневной рутины? Или в их жизни назрели перемены? В этом случае Весам стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Скорпион

Сегодня залогом успеха Скорпиона в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Скорпиону есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Скорпиона в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Стрелец

День для Стрельца будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Стрелец почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Стрелец будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Козерог

Козерог будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Козероге-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Козерога не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Козерогу лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Водолей

Залог успеха Водолея в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Водолей не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Водолей может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Водолей сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Рыбы

День Рыб обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Им придется побегать и попотеть, однако при этом они сумеют с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в их руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Рыб переменами к лучшему в их жизни.

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