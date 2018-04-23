В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила - ВИДЕО

23 апреля 2018 20:09

В китайском городе Хуанши начали испытывать приспособление, обливающее пешеходов водой за переход дороги на красный свет, сообщает Soranews24.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу.

Жители Китая отнеслись к такому нововведению скептически. "Неплохое место, чтобы успокоить моих собак, когда они лают", - написали одни. "Нарушения перестанут быть проблемой в дождливые дни", - пошутили другие. Некоторые выразили озабоченность, что подобное устройство будет расходовать слишком много воды.

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В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила

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