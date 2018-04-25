Обновленная Lada Granta снова попалась фотошпионам - ФОТО

"АвтоВАЗ" продолжает готовить к премьере обновленную версию своей популярной "народной" модели - Lada Granta, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Седан, закутанный в камуфляж, продолжает наматывать тестовые километры по дорогам Тольятти - на радость фотошпионам, которые поделились новой порцией фотографий новинки.

Новая порция шпионских снимков была опубликована в группе RCI News в социальной сети ВКонтакте. Автомобиль по-прежнему ездит по Тольятти в надежном камуфляже, однако уже можно в общих чертах понять, как изменится облик "народного" седана.





Судя по изображениям, особенно заметно преобразится передняя часть автомобиля: примерив на себя новый корпоративный дизайн, "Гранта" спереди станет похожа на Lada Vesta и Lada Xray - с новыми фарами и решеткой радиатора. Примечательно, что фирменных Х-образных выштамповок на боковинах кузова - визитной карточки нового дизайна Lada - на "Гранте" не видно.

Ранее в сети появились первые эскизы модели, которые вполне логично дополняют шпионские снимки. Судя по ним, иной будет и корма автомобиля, которая визуально выглядит чуть более легковесно благодаря переезду номерной планки с бампера в нишу на крышке багажника. С высокой степенью вероятности "Гранте" доработают интерьер, где появится более современная передняя панель.



А вот внесут ли тольяттинцы какие-то технические изменения, пока неизвестно. Все подробности станут ясны позднее, а сама премьера обновленной "Гранты" намечена на Московский автосалон, который откроется в конце августа.