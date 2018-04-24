Зеленый мох может быть полезен для здоровья - ИССЛЕДОВАНИЕ

Международная группа ученых во главе с Университетом Аделаиды обнаружила новый сложный углевод во мху, который можно было бы использовать для здоровья или других целей. Новый полисахарид похож на полезный для желудка и здоровья бета-глюкан, который содержится в овсе и других злаках. Полисахарид - это сложный углевод, состоящий из молекул сахара. Группа ученых под руководством профессора Рэчел Бертон изучала эволюционную историю бета-глюкана, когда сделала это открытие. Работа была опубликована в The Plant Cell, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Бета-глюкан, другой полисахарид, - это пищевое волокно, известное также как клетчатка, обладающая многими преимуществами для питания. Его много в зерновых, таких как овес и ячмень, но во мхах пока не находили, несмотря на то, что эти растения имеют похожие гены.

Исследователи взяли один из таких генов у мха, чтобы посмотреть, может ли это привести к производству бета-глюкана.

"Мы обнаружили новый полисахарид, состоящий из сахаров, глюкозы и арабинозы, а не только глюкозы, как в бета-глюкане", говорит профессор Бертон. "Мы назвали его арабиноглюкан и считаем, что связь двух разных сахаров между собой делает его структурно похожим на бета-глюкан. За весь мох мы не скажем, но у нового полисахарида есть большой потенциал".

Профессор Бертон говорит, что хотя функция арабиноглюкана еще не известна, она может иметь свойства, которые могут быть использованы в медицине и промышленности. Целлюлоза, например, известный полисахарид, используется в производстве бумаги и хлопка, а ксиланы используются в качестве пищевых добавок или для создания лекарств.

"Это открытие наводит на мысль: сколько других полисахаридов содержат растения, о которых мы еще не знаем?", спрашивает профессор Бертон. "Мы не знаем, сколько, потому что не всегда имеем возможность их наблюдать. Нужны новые инструменты для этого".

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