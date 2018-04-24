Объект, похожий на ангела, обнаружили уфологи на космических снимках NASA - ВИДЕО

На фотографиях NASA уфологи разглядели загадочный объект, похожий на ангела, который к тому же отличается невероятными размерами, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

"НЛО размером 2 500 000 километров обнаружен в нашей Солнечной системе! Это гигантский ангел"", - говорится в описании к видео.

Несмотря на то, что сами представители NASA говорят, что на снимках лишь "битые пиксели" или пыль, автор публикации уверен, что это не так. Исследователь заявляет, что пыль не способна сложиться в такие сложные и геометрически правильные фигуры, вроде этой. Он говорит, что множество летательных объектов постоянно наблюдаются рядом с Солнцем, а некоторые присутствуют даже на самой поверхности звезды.

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