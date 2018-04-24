Объект, похожий на ангела, обнаружили уфологи на космических снимках NASA - ВИДЕО

24 апреля 2018 13:33

На фотографиях NASA уфологи разглядели загадочный объект, похожий на ангела, который к тому же отличается невероятными размерами, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

"НЛО размером 2 500 000 километров обнаружен в нашей Солнечной системе! Это гигантский ангел"", - говорится в описании к видео.

Несмотря на то, что сами представители NASA говорят, что на снимках лишь "битые пиксели" или пыль, автор публикации уверен, что это не так. Исследователь заявляет, что пыль не способна сложиться в такие сложные и геометрически правильные фигуры, вроде этой. Он говорит, что множество летательных объектов постоянно наблюдаются рядом с Солнцем, а некоторые присутствуют даже на самой поверхности звезды.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Объект, похожий ангела, обнаружили уфологии на космических снимках NASA

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az