Гид удивил туристов необычным способом преодоления препятствий на водном канале - ВИДЕО

Неизвестный турист, посетивший в конце прошлого года город Янагава (префектура Фукуока, остров Кюсю, Япония), не смог оставить без внимания необычный способ обхода препятствий гидом, который управлял лодкой, с туристической группой на борту, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Проплывая по местному каналу, туристы вынуждены принимать позу, называемую "в три погибели", чтобы преодолеть препятствие в виде низкого моста.

Первая лодка, управляемая пожилым гидом, миновала опасный участок канала и мужчина с длинным шестом не покидал борта плавсредства. Второй же гид продемонстрировал свою сноровку и, перебравшись по мосту, спрыгнул на борт лодки с другой стороны, чем привлёк внимание автора видеоролика, который запечатлел необычный инцидент во время просмотра местных достопримечательностей 27 декабря 2017 года.

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