Точный гороскоп на среду

Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет - через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное. В плане здоровья день интересен тем, что вы способны легко подцепить любой вирус, однако если этот факт вас мобилизует, - также легко от него и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача - по плечу!

Овен

Сегодня Овну будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Овна пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Овен сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Телец

Телец в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Тельца потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Тельцу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Близнецы

Близнецам будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Близнецов будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Близнецы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Рак

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Раку посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Рака не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Лев

Льву не стоит надеяться только на себя - ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Лев будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Лев не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Лев сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Дева

Дева вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет ее к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Деву хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Девы будут продуманными и взвешенными, у нее есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Весы

Сегодня в течение дня Весы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Весам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Скорпион

Ситуация в целом обещает складываться для Скорпиона замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Скорпион имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Скорпиона удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Стрелец

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Стрельцу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Козерог

Козерог сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Козерог сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Козерога это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Козерог, не найти!

Водолей

Водолей должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Водолея окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Водолей сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Рыбы

Рыбам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Рыбам сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Рыб в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Рыбам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

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