Бузова попробовала горячую сосиску Киркорова - ВИДЕО
25 апреля 2018 13:20 955
Курьезный случай произошёл во время ужина звезды "Дома-2" с Филиппом Киркоровым в Сочи.
Как сообщает издание Дни.ру, соответствующий ролик появился на странице Бузовой в Instagram в разделе "сторис", передает Day.Az.
Впрочем, пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому видео. Кто-то обрушился на Бузову и Киркорова с обвинениями в пошлости, а кто-то призвал относиться к ролику менее серьезно: дескать, артисты "просто дурачатся".
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