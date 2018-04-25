Бузова попробовала горячую сосиску Киркорова - ВИДЕО

Курьезный случай произошёл во время ужина звезды "Дома-2" с Филиппом Киркоровым в Сочи.

Как сообщает издание Дни.ру, соответствующий ролик появился на странице Бузовой в Instagram в разделе "сторис", передает Day.Az.

Впрочем, пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому видео. Кто-то обрушился на Бузову и Киркорова с обвинениями в пошлости, а кто-то призвал относиться к ролику менее серьезно: дескать, артисты "просто дурачатся".

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