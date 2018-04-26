Грузовики выстроились под мостом, чтобы предотвратить самоубийство - ФОТО

Не быть равнодушными. Это правило выбрали для себя водители грузовиков, которые выстроились под мостом, где мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Мужчина, имя которого не называется, забрался на мост через шоссе и собирался совершить самоубийство, прыгнув с высоты под машины. В это время грузовики стали блокировать проезд по трассе, выстроившись под мостом.

Несколько минут спустя движение по трассе было перекрыто 13 грузовиками, вставшими под мостом, чтобы самоубийце невысоко было падать.

К счастью, мужчина не прыгнул и спустился с моста. Позже полиция доставила его в больницу для проверки состояния.