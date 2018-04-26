Точный гороскоп на четверг

Сегодня звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное "но": старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству - оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.

Овен

Сегодня Овен будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Овна бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Овен будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Телец

День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Тельца! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Тельца совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Тельца сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Близнецы

Близнецы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.

Рак

Рак будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Раку ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Рак сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Лев

Лев не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Лев сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Льву посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Дева

Дева настроена работать с полной самоотдачей - потребности дела она будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в ее сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Девы выходной), ведь главным для нее будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Девы приятными бонусами.

Весы

Весы будут демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости они способны виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Весы сегодня сумеют произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к их компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Скорпион

Скорпиону противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Скорпион сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Стрелец

Во всем, за что бы Стрелец ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Стрельцу сегодняне следует быть слишком самонадеянным.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Козерог не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Водолей

Звезды гороскопа категорически не советуют Водолею обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Водолея имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Водолея будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Рыбы

В течение дня ситуация обещает поставить Рыб перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Рыбам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Рыбам необходимо заранее просчитать, где плюсов для них окажется больше.

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