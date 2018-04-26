Ученые нашли простое средство от депрессии

Физическая активность способна предотвратить развитие депрессии, выяснила международная научная группа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал EurekAlert, ученые проанализировали данные 49 когортных исследований, в которых приняли участие 266 939 психически здоровых пациентов. 47% анкет принадлежало мужчинам. Средний срок мониторинга составил 7,4 года. В ходе наблюдения учитывались такие факторы, как масса тела, наличие вредных привычек и общие физические показатели.

Ученые обнаружили, что люди с более высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии. Полученные выводы применимы к участникам исследования вне зависимости от их возраста или географического положения.

"Это первый глобальный метаанализ, доказывающий, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии", - говорит ведущий автор работы профессор Фелипе Баррето Шуч.

По мнению ученых, исследование должно способствовать популяризации здорового образа жизни. Специалисты планируют проанализировать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии и установить необходимый уровень активности.