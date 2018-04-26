Ученые рассказали, какой шоколад полезен для здоровья
Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. К такому выводу пришли медики из Университета Лома-Линда в США, об их работе пишет EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В своей работе ученые сфокусировались на влиянии на организм какао, в то время как предыдущие исследования касались преимущественно изучения воздействия на человека сахара.
В ходе исследования было установлено, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов оказывает положительное влияние на иммунитет человека
Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые учавствуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.
Кроме того, употребление всего 48 граммов шоколада оказалось достаточным для улучшения способности к обучению и запоминанию. Так, электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).
Также было выявлено влияние шоколада на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.
Ранее американские ученые установили, что содержащиеся в винограде и какао фенольное соединение ресвератрол обладает антивирусным эффектом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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