Джордж Мартин отложил выход нового тома «Песни льда и пламени»
26 апреля 2018 09:15 197
Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов "Песнь льда и пламени". Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нет, зима не приходит... по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы", - написал Мартин.
"Ветер зимы" - шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.
Более всего серия "Песнь льда и пламени" известна как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Создатели сериала планируют закончить его к 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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