Джордж Мартин отложил выход нового тома «Песни льда и пламени»

Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов "Песнь льда и пламени". Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет, зима не приходит... по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы", - написал Мартин.

"Ветер зимы" - шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.

Более всего серия "Песнь льда и пламени" известна как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Создатели сериала планируют закончить его к 2020 году.