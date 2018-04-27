Volvo представила седан, в котором можно управлять атмосферой - ФОТО

На автосалоне в Пекине шведский автопроизводитель покажет новый роскошный прототип Volvo S90 Ambience Concept, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Главными особенностями седана являются трехместная компоновка в угоду пассажиру заднего ряда, а также функция "управления атмосферой" при помощи смартфона.

Прототип создан на основе особой модификации Volvo S90 Excellence, которая отличается увеличенной колесной базой и создана специально для Китая. С другой стороны, новый Ambience Concept является своеобразным развитием идей, заложенных в прототипе Excellence Interior Concept, показанном в Пекине пару лет назад.



Тогда шведы предложили убрать переднее пассажирское кресло, а вместо него поставить ящик для обуви - так у пассажира заднего ряда (а главным в таком автомобиле является именно пассажир) будет еще больше свободного пространства для ног.

В новом Ambience Concept эта "фишка" осталась, и она дополнена весьма интересной технологичной функцией. В компании Volvo решили попробовать сыграть фактически на всех чувствах пассажиров, чтобы обеспечить максимально комфортную атмосферу во время поездки.



При помощи специального мобильного приложения можно выбрать один из предустановленных "атмосферных" режимов - "Скандинавский лес", "Северное сияние", "Архипелаг", "Дождь", "Ночь", "Свобода" или "Лебединое озеро".



В соответствии с выбранным режимом специальный проектор выводит на потолок определенные изображения, из динамиков премиальной системы Bowers & Wilkins доносится тематическое музыкальное сопровождение, и даже аромат в салоне меняется - над ароматами специально для Volvo работал парфюмерный бренд Byredo.



В компании утверждают, что такой комплексный подход для создания правильной атмосферы в автомобиле применяют впервые. И это не говоря уже о подборе материалов отделки салона: дорогой коже, алюминии и древесине.



Новый прототип Volvo S90 Ambience Concept будет представлен на автосалоне в Пекине, который откроется 25 апреля.