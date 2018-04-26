Азербайджанский певец спел на своей свадьбе с невестой - ВИДЕО

26 апреля 2018 13:31

В одном из бакинских ресторанов состоялась свадьба азербайджанского певца и телеведущего Сейрана Бабаева, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Главной особенностью свадьбы стало исполнение певца со своей невестой.

Отметим, что Сейран Бабаев - экс-солист группы "Next". Он с успехом представлял Азербайджан на фестивалях "Discovery İnternational Music Festival" (Болгария) и "Золотой Шлягер" (Беларусь) и т.д

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Азербайджанский певец спел на своей свадьбе с невестой

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