Азербайджанский певец спел на своей свадьбе с невестой - ВИДЕО

В одном из бакинских ресторанов состоялась свадьба азербайджанского певца и телеведущего Сейрана Бабаева, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Главной особенностью свадьбы стало исполнение певца со своей невестой.



Отметим, что Сейран Бабаев - экс-солист группы "Next". Он с успехом представлял Азербайджан на фестивалях "Discovery İnternational Music Festival" (Болгария) и "Золотой Шлягер" (Беларусь) и т.д

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