В Cinema Plus прошел гала-вечер фильма "Ol" - ФОТО

В Баку в Cinema Plus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, прошел гала-вечер фильма "Ol" ("Будь"), который снят режиссером Намигом Агаевым в жанре трагикомедии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед премьерой творческий коллектив фильма прошел по красной дорожке, ответил на вопросы журналистов, был разрезан праздничный торт. Среди гостей были известные личности - режиссеры Рамиз Гасаноглу, Эльхан Гасымов, Эльхан Джафаров, актер Гурбан Исмайлов, сценарист Юсиф Шейхов, дизайнер Гюльнара Халилова, а известная актриса Гамида Омарова пришла на презентацию в день своего рождения.

Фильм рассказывает о двух братьях-неудачниках: один из них сценарист, другой - режиссер. Им удается получить от спонсоров огромную сумму на съемки фильма, но на премьере все идет не так, как они ожидали. Помидоры, яйца, куча оскорблений - это все, что получили Намиг и Фика после презентации. Ситуация становится еще интереснее, когда они влюбляются в одну и ту же девушку по имени Элиза... Но братьев начинает преследовать мафия...

Интересно, что в главной роли снялся режиссер-постановщик и автор сценария картины Намиг Агаев, причем вместе с супругой Вюсалей Агаевой. В ролях: Фикрет Мамедов, Светлана Гашимова и другие, а также турецкий актер Тунджер Салман, который хорошо известен зрителям по сериалу "Kurdlar vadisi pusu".

Авторы сценария - Намиг Агаев и Фикрет Мамедов, оператор - Рамин Асимоглу, художник-постановщик Реза Феллахиан (Иран), продюсеры - Фариг Джафаров и Рашад Джафаров.

Перед показом фильма творческий коллектив был приглашен на сцену и рассказал о работе над картиной, которая представляет собой синтез жанров артхауса и комедии. Название фильма "Ol" ("Будь"), по словам режиссера, означает начало новой жизни, дает позитивный настрой на будущее тогда, когда казалось бы не можешь вырваться из водоворота неприятностей. Премьера фильма была встречена овациями зрительного зала.

Фильм будет представлен также в Турции и Иране, на международных кинофестивалях.

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