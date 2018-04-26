Ford откажется от «легковушек» в пользу кроссоверов и пикапов

Компания Ford анонсировала изменения в линейке моделей для североамериканского рынка. Согласно новому плану, производитель откажется от большинства седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и пикапов. К 2020 году из дорожных машин останется только Mustang и Focus Active, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за снижения потребительского спроса и прибыли, руководство Ford приняло решение больше не инвестировать в разработку трехобъемников следующего поколения. Через несколько лет до 90 процентов модельного ряда марки будет представлено пикапами, утилитарными и коммерческими транспортными средствами.

Помимо этого, производитель рассматривает возможность выпуска машин с высокой посадкой и просторным салоном, но не попадающих ни в один из представленных сегментов.

Стратегический план также предусматривает поэтапное оснащение гибридными силовыми установками наиболее популярных моделей - F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco - и массовый выпуск нового поколения электромобилей. Первым в линейке машин на электротяге станет "заряженный" вседорожник. Всего к 2022 году Ford планирует представить 16 электрических моделей.

Сейчас "дорожная" линейка Ford на североамериканском рынке состоит из седанов Fiesta, Fusion и Taurus, компактвэна C-Mac, а также хэтчбека Focus. Однако они не пользуется такой популярностью, как, скажем, пикапы F-серии - 896 764 проданных экземпляра - или кроссоверы Escape, которых в 2017 году было реализовано 308 296. Для сравнения, продажи Fusion составили 209 623 экземпляра, что на 16,1 процента меньше, чем в 2016 году.

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