На новой трехмерной карте Млечного Пути видны два миллиарда звезд, и это невероятно красиво - ФОТО - ВИДЕО
На пресс-брифинге Европейского космического агентства в Германии была представлена новая трехмерная подробнейшая карта с 1,7 миллиарда звезд, включая объекты, о существовании которых до сих пор не было известно. Данные для карты собирали в течение двух лет на телескопе Gaia, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Теперь можно сказать, что у человечества есть самая точная и подробная звездная карта Млечного Пути.
"Данные, собранные Gaia, предопределяют основы астрономии", - рассказал Гюнтер Хазингер (Günther Hasinger), начальник научно-исследовательского управления ЕКА.
Новая карта звездного неба основана на первом варианте, выпущенном в 2016 году после года наблюдений. Версия 2018 года значительно усовершенствована.
"Карту можно назвать огромным шагом вперед", - считает один из исследователей Энтони Браун, имея в виду прошлые попытки измерить расстояния и местоположения звезд нашей галактики. Например, телескоп ЕКА Hipparcos исследовал лишь 118 тысяч звезд за более чем 30 лет наблюдений.
Новая карта включает данные о местоположении звезд, их яркости, цвете и информацию об астероидах в нашей Солнечной системе. Она даже показывает другие галактики, которые смог "увидеть" телескоп. Недавно полученные данные, возможно, позволят ученым узнать больше о темной материи.
Ученые будут расшифровывать информацию на протяжении многих лет. Скорее всего, человечеству нужно быть готовым к раскрытию многих тайн нашей Вселенной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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