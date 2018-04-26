Названа неожиданная польза пищевой соды

Ученые Медицинского колледжа Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды значительно уменьшает воспаление при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи показали, что сода может стимулировать выработку большого количества желудочной кислоты, которая необходима для пищеварения. Она способствует гибели патогенных бактерий, снижая нагрузку на селезенку, которая участвует в инициации иммунного ответа в присутствии микробов. Показано, что в селезенке и почках мышей, употребляющих раствор соды, снижается количество иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции (макрофаги М1).

Кроме того, антацид увеличивает количество противовоспалительных клеток М2. Сода также восстанавливала функции почек у грызунов с хроническими заболеваниями этого органа, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.

К аутоиммунным заболеваниям относят расстройства иммунной системы, при которых вырабатываются антитела и лимфоциты, направленные против здоровых тканей организма. При ревматоидном артрите поражаются соединительные ткани мелких суставов и происходит нарушение функции почек и других органов.