Точный гороскоп на пятницу

Сегодня по гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент сегодня явно не лучший - простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

Овен

Lела, за которые Овен возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Овна немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Овну внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Овен просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Телец

Тельцу следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Телец попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Тельца, как здоровое отношение к критике.

Близнецы

Близнецы будут полны ценных идей и мудрых мыслей, которыми они совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Близнецов придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Близнецам направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для обеих сторон.

Рак

Перед Раком будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Раке хороший объект для поручений, и если Рак не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Рака сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно..

Лев

Лев может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Льву будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Льву. Для их же блага, конечно.

Дева

В любых делах Дева будет склонна перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, она рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Деву, что как бы она ни была уверена в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ей надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Весы будут считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Весам быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Весы добьются большего, чем если бы действовали напролом.

Скорпион

Скорпиона ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Скорпиона сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Скорпиону расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Cегодняшняя передышка придаст Скорпиону сил и энергии на весь следующий день.

Стрелец

Стрелец имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Стрелец продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

Козерог

В течение дня Козерога может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Козерога далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Козерогу удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Водолей

Мнение Водолея будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Водолей сегодня отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Водолея охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Рыбы

Для Рыб настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Их аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Рыбам навстречу, близкие способны их поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Рыбам для рывка вперед, у них уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

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