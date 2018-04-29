Новое поколение Lexus ES представлено официально - ФОТО

Компания Lexus привезла на автосалон в Пекине новое поколение бизнес-седана ES. Автомобиль не только "подравнялся" по дизайну на флагманский LS, но еще и стал крупнее предшественника и переехал на новую платформу, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

В седьмом поколении Lexus ES базируется на новой архитектуре TNGA-K - той же, что лежит в основе родственных седанов Toyota Camry и Toyota Avalon новых поколений, а также кроссовера Toyota RAV4 (опять же, нового). В этой платформе используется больше высокопрочных сталей, так что по сравнению с прошлым поколением ES стал легче (хотя точных цифр Lexus пока не приводит).

В длину ES нового поколения вытянулся до 4 980 мм, колесная база увеличилась на 50 мм по сравнению с предшественником, а ширина - на 45 мм. По дизайну ES унаследовал многие черты облика флагманского LS: здесь и характерная решетка радиатора сложной формы, и "острые" фары с "галочками" дневных ходовых огней. В облике седана появилось еще больше граней и острых углов, хотя и преемственность с предыдущим поколением модели тоже сохранилась.



Основу моторной гаммы составит уже знакомый 3,5-литровый атмосферный V6. Такой двигатель достанется версии ES350, его мощность составит 306 л.с., а работать он будет в паре с восьмиступенчатым автоматом. Будет и гибридная модификация ES300h мощностью 218 л.с., с 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором в роли ДВС. Кроме того, ожидаются и базовые модификации с бензиновыми "четверками" - например, ES250 с 2,5-литровым двигателем и ES200 с двигателем объемом 2 литра.





Интересно, что в новом поколении седан ES будет призван привлечь поклонников сразу двух моделей Lexus - не только, собственно, ES, но и более спортивного седана GS. Вероятно, поэтому в списке модификаций модели теперь есть версия F Sport, которая отличается особым обвесом, другими колесными дисками, адаптивной подвеской, особой отделкой салона и дополнительным спортивным режимом работы электроники.



Уже в базовой версии новый ES будет оснащаться комплексом активных ассистентов безопасности, а в дорогих версиях положены мультимедийка с навигацией и дисплеем диагональю 12,3 дюйма и аудиосистема Mark Levinson. Продажи нового Lexus ES начнутся в сентябре.