Планеты, которые могут стать новым домом для человечества - ФОТО

Вы когда-нибудь задумывались о том, могут ли люди жить на других планетах помимо Земли? С таким количеством звездных систем и планет во Вселенной вероятность того, что мы найдем другие пригодные для жизни планеты очень высока. Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет читателям планеты, на которых, возможно, мы когда-нибудь будем жить.

Gliese 180 c

Эта планета находится на расстоянии 38 световых лет от нашей солнечной системы и условия на ее поверхности близки к условиям на Земле. Она в 6,4 раза больше нашей планеты.

Kepler-440b

Эта планета обращается вокруг своей оранжевой карликовой звезды за 101 день. Некоторые считают, что она состоит из газов. Если это так, то она не пригодна для жизни. Но кто знает, может быть, ее поверхность окажется твердой.

Kepler-1638b

Считается, что эта планета больше похожа на Землю, чем многие другие экзопланеты. Она больше Земли на 60% и вращается вокруг звезды, очень похожей на наше солнце. Существует вероятность того, что на ней есть вода.

LHS 1140 b

На недавно открытой планете год длится всего лишь 25 дней. Она больше Земли и может служить доказательством того, что красные карлики могут жить триллионы лет. И хотя красные карлики могут обладать буйным темпераментом, эта планета, по-видимому, является исключением из правил.

TRAPPIST-1g

Эта планета находится на расстоянии около 40 световых лет в созвездии Водолея. Она примерно на 10% больше Земли и обращается вокруг своей звезды за 12 дней. Если бы вы стояли на поверхности этой планеты, вы, вероятно, увидели бы многие другие планеты, расположенные поблизости от нее.

Luyten b

Ученые настолько убеждены, что на этой планете могут быть условия для существования живых форм, что они отправили закодированные сообщения инопланетянам. Планета находится на расстоянии 12,4 световых лет, и она в 3 раза больше Земли.

Kepler-186F

Это первая планета с радиусом, близким к земному, обнаруженная в обитаемой зоне другой звезды. Она находится на расстоянии 500 световых лет и делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 130 дней.

Вольф 1061c

Расположенная всего на расстоянии 14 световых лет от нас, это одна из ближайших к нам экзопланет. Она находится в созвездии Змееносца и обращается вокруг своей звезды за 18 дней. Она отличается от Земли бо̀льшей массой и размером.

Kepler-452b

Хотя эта планета на 60% больше Земли, температура здесь такая же, как на нашей планете. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды, которая похожа на наше Солнце, примерно за 385 земных суток.

Kepler-442b

Эта планета потенциально более пригодна для жилья, чем наша. Вычисленная величина сравнительной пригодности для обитания у Земли составляет 0,829, а у Kepler-442b - 0,836. К сожалению, эта планета находится на расстоянии 1100 световых лет от нас, и, если мы не сможет создать супербыстрые космические корабли, мы не доберемся туда в ближайшее время.

Проксима Центавра b

Планета находится на расстоянии всего 4 световых лет, и ее масса в 1,3 раза больше массы Земли. На поверхности планеты температура -40 C, и она получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения - это слишком большая доза радиации для землян. Но с учетом развития современных технологий планету все еще расценивают, как вероятного кандидата на заселение.

Марс

В настоящее время НАСА ищет способы сделать Марс более пригодным для жизни в будущем. Для этого даже планируется отправить к Марсу искусственное магнитное поле, которое поможет планете восстановить свою атмосферу.

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