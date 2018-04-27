7 жутких городских легенд, которые оказались правдой

1. Устройство для самообезглавливания

Легенда:

Один человек обезглавил сам себя при помощи довольно сложного, разработанного специально для этой цели механизма.

Звучит как полный бред. Или сюжет низкобюджетного фильма ужасов.

Тем не менее, вот как это было на самом деле:

В 2011 году жена одного из жителей местечка Йорктаун (шт. Вирджиния, США) выставила своего благоверного за дверь. Тот прицепил к своей машине семейный трейлер и собрал в него все свои пожитки. Потом отъехал от дома на несколько кварталов и... поджёг прицеп. Подъехавшая полиция застала трейлер ещё в огне, а самого отвергнутого супруга запертым в машине. Тут кто-то обратил внимание на проволоку, которая поблёскивала на шее мужчины. Оказалось, что она тянется из окна автомобиля до ближайшего дерева, стоящего метрах в десяти. Прежде чем полицейские успели отреагировать, мужчина надавил на газ, и... остался без головы.

2. Кольцо и могила

Легенда:

Это скорее даже не легенда, а целая серия легенд, к тому же много раз использованных кинематографом. Они повествуют о том, как кого-то похоронили заживо, а он/она не только самостоятельно откопались, но и наказали всех злодеев, разбогатели, нашли личное счастье и т.д. и т.п.

Правдивая история звучит так:

Дело было в Польше. После шести лет совместной жизни некто Мартин Каспрзак решил, его невеста по имени Мичелина Левандовска недостаточно хороша собой. Вместо того, чтобы дать ей застукать себя в постели с более симпатичной подругой, как сделал бы любой другой, Каспрзак нашёл более радикальное решение. Он оглушил подругу, замотал руки-ноги скотчем, упаковал в коробку из под телевизора, и отвёз в глухой лес. Там он похоронил девушку, и отправился прямиком к ближайшему банкомату, где снял с её карточки все деньги.

К счастью для Мичелины, у Касрзака было одно несомненное достоинство - он действительно хорошо разбирался в драгоценностях и во время помолвки подарил ей кольцо с настоящим, крупным бриллиантом. Этим-то камнем девушка и разрезала скотч, которым была связана по рукам и ногам. После этого она проделала бриллиантом дыру в коробке и выкарабкалась на поверхность через грязь и ветки, которыми жених предусмотрительно прикрыл могилу.

Так что, девушки, при помолвке обязательно требуйте кольцо с бриллиантом покрупнее. Особенно если ваш жених зачем-то хранит коробку из-под телевизора.

3. Коварная жена

Легенда:

Мужчина встречает женщину несказанной красоты, закручивается сумасшедший роман, помолвка... А после свадьбы новобрачный узнаёт, что женился на... ведьме.

Правдивая история:

Почти весь первый год супружеской жизни Шрия и Бимал Патель прожили в разных городах: он - в Остине (Техас, США), она - в Дубае (ОАЭ). После воссоединения молодая жена заявила, что хочет порадовать мужа массажем со специальным маслом, и повела его в ванную. Там уже было всё готово - полумрак, лепестки роз, повсюду свечи...

Доверчивый Бимал, вероятно, уже сидел в ванной, когда почувствовал, что от масла, которым его натирают, подозрительно воняет бензином. И понял, что свечи понадобились совсем не для романтики... Когда вспыхнул огонь, женщина выскочила из ванной комнаты и заперла за собой дверь.

Если бы мистер Патель был повнимательнее, то мог бы заметить, что пожарная сигнализация была предусмотрительно отключена, а противопожарные спринклеры обёрнуты пластиковыми пакетами. Она продумала всё, до мельчайших деталей, но почему-то вариант просто развестись ей в голову не пришёл.

Шрия Патель, естественно, была осуждена за умышленное убийство.

4. Безумный доктор

Легенда

Безумные доктора, которые обожают почём зря кромсать доверчивых пациентов - действующие лица из многих городских легенд и популярные персонажи из несметного количества фильмов ужасов.

В реальной жизни такие тоже встречаются:

Глен Такер был ужасным пластическим хирургом и, похоже, получал даже какое-то садистское удовольствие, уродуя людей. Лечение одного пациента, который обратился к нему с жалобой на спазмы в руке, закончилось ампутацией. Женщина, которая пришла за грудными имплантантами, получила квадратную грудь, покрытую рубцами, достойными Франкенштейна.

Когда жалоб и судебных исков скопилась целая гора, поступило известие о трагической гибели хирурга, который якобы утонул во время катания на лодке. Через год он обнаружился во Флориде, где к тому времени тоже успел искалечить большое количество пациентов. После того, как эта история прогремела на всю Америку, Такер заявил журналистам с телевидения буквально следующее: "Если я почувствую себя загнанным в угол, и пойму, что моя жизнь больше не стоит того, чтобы жить, я уйду - но не один".

Он сдержал слово. Спустя несколько лет он застрелился, предварительно убив жену и даже кота.

5. Труп в бассейне

Легенда:

Такого рода истории просто созданы, чтобы рассказывать их в школьных раздевалках: про то, как девочка пошла купаться и тут в воде появляется мертвец и каааак хвать её за ногу!

Правда:

Один ребёнок из Массачусетса пошёл поплавать в публичный бассейн и увидел, что у самой поверхности воды плавает нечто крупное. Оказалось - тело находящейся в розыске женщины. К этому времени труп плавал в этом бассейне уже целых три дня - по соседству с ничего не подозревающими и беззаботно плещущимися детишками. Возможно, они её даже видели, но приняли за пловчиху, которая здорово умеет задерживать дыхание - колебание воды может создать иллюзию движения.

И самое удивительное - за эти три дня воду в бассейне проверяли два разных инспектора!

6. Вечеринка у покойника

Легенда:

Любая история, которая заканчивается чем-то вроде: "и тут оказалось, что он был мёртв всё это время!"

Правдивая история:

К тому моменту, когда Роберт Юнг и Марк Рубинсон приехали в дом своего друга Джеффри Джаррета, последний уже умер от случайной передозировки. В каком состоянии были сами друзья неизвестно, но только они решили, что Джаррет просто пьян. Ожидая, что тот вот-вот проспится, верные друзья погрузили тело в машину и отправились веселиться.

Поскольку Джаррет не проявлял интереса к продолжению банкета, Юнг и Рубинсон оставляли его "отдыхать" на заднем сиденье, пока зажигали поочерёдно в четырёх разных барах и стрип-клубах. В какой-то момент у них закончились деньги, и они "позаимствовали" кредитку Джаррета. А потом решили отвезти своего скучного друга домой, и поехали веселиться дальше - за его счёт, разумеется. И только утром до одного из них дошло, что Джаррет был мёртв всё это время.

Несмотря на добрые, в сущности, намерения, приятелей осудили за надругательство над телом и кражу.

7. Коллекционер

Легенда:

Благодаря Голливуду, мы все знаем, как должен выглядеть безумный сосед-убийца: тихий, вежливый, очень образованный и совсем-совсем не подозрительный.

Правдивая история:

Именно таким был краевед и ученый-лингвист из Нижнего Новгорода Анатолий Москвин.

Вся его квартира была забита большими, в человеческий рост, куклами. Это само по себе уже довольно странно, но всё оказалось гораздо хуже - под платьями с оборочками и белокурыми париками оперативники обнаружили 29 мумифицированных трупов девочек и девушек!

Москвин был страстным коллекционером, только собирал он не марки и монетки, а мёртвые человеческие тела, которые с 2000 года выкапывал на кладбищах Нижнего, Москвы, и еще нескольких регионов нашей необъятной родины. Причём домой он тащил не все подряд трупы. В некоторых случаях вскрывал могилу, и если его что-то не устраивало, то закапывал обратно.

Так что если ваша вторая половина или родители будут недовольны тем, что вы таскаете домой всякие железяки, или спускаете все деньги на сумочки, напомните им, что ваше маленькое хобби - далеко не худший вариант.

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