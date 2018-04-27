Дэвида Копперфильда заставили раскрыть секрет трюка - ВИДЕО
58-летний Дэвид Кокс подал в суд на иллюзиониста после того, как получил сотрясение мозга и травму плеча, упав во время участия в трюке под названием "Тринадцать счастливчиков".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на MixStuff, Копперфильда вызвали в суд города Лас-Вегаса, когда шеф-повар Дэвид Кокс подал иск о халатности, получив травму во время шоу иллюзиониста.
По требованию, содержащемуся в иске, секрет трюка "Тринадцать счастливчиков" должен быть предан огласке.
Адвокаты знаменитого американца утверждают, что раскрытие секрета трюка нанесёт немалый финансовый ущерб иллюзионисту, чьё состояние сегодня оценивается в 560 миллионов фунтов стерлингов.
Однако судья остался непреклонен, поскольку ему сообщили, что в трюке за всё время его существования поучаствовали порядка 55 тысяч человек, и все они знают, как он работает.
Дэвид Кокс получил сотрясение мозга и травму плеча в результате участия в трюке
Кокс говорит, что получил сотрясение мозга и травму плеча, упав на строительный мусор во время участия в трюке.
Тринадцать участников трюка выбираются из зрителей случайным образом, поймав воздушные шарики, которые запускает Копперфильд. Выбранных зрителей помещают в подвесную клетку на сцене.
Клетку полностью закрывают занавесом, а в руки участникам дают факелы, чтобы свет под закрытым занавесом создавал впечатление, что они всё ещё там.
Через несколько мгновений занавес убирают, и все видят, что в клетке никого нет, но все участники трюка тут же неожиданно появляются в конце зрительного зала.
Адвокат Кокса Бенедикт Морелли говорит, что за сценой во время трюка творится настоящий хаос.
Участников быстро забирают из клетки, пока она закрыта занавесом, и бегом ведут секретными коридорами и открытыми площадками обратно в театр.
Кокс утверждает, что там он и упал.
Участники трюка "Тринадцать счастливчиков"
Участник трюка говорит, что получил травмы, когда безо всякого сопровождения проходил по тёмному коридору со строительным мусором, о который он и споткнулся.
"Обвиняемый обязан был обеспечить безопасность участников трюка, - говорит адвокат Морелли. - Кокс не знал, что с ним будет происходить во время трюка, ему просто сказали "Вставай, пойдём"".
Морелли уверен, что когда-нибудь что-то подобное должно было произойти.
Также адвокат пострадавшего добавил, что Кокса никто не предупреждал о вероятности получения травмы во время участия в трюке.
"Сам Кокс (и другие участники, вероятно, тоже) ожидали, что всё это безопасно", - говорит адвокат.
"Почему Дэвид Копперфильд, выбрав меня для своего трюка, не позаботился о моей безопасности?" - недоумевает Кокс.
Также Кокс добавляет, что гостинично-развлекательный комплекс, где проходило шоу, частично находился в состоянии ремонта.
В своём иске он утверждает, что потратил больше 280 тысяч фунтов стерлингов на лечение.
Зритель подал в суд не только на Копперфильда, но и на гостиничный комплекс и строительную бригаду.
Адвокат гостиничного комплекса Джерри Попович считает, что Кокс просто оступился и поэтому упал.
Он объяснил, что площадка, на которой произошёл несчастный случай, находится в семи метрах от входа в театр и имеет наклон всего в 1 градус.
Также он сказал, что десятью минутами раньше Копперфильд сам проходил по этому маршруту во время другого трюка, и если бы заметил какие-то проблемы, обязательно сообщил бы об этом персоналу.
Пока суд ещё не вынес решения по этому делу.
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