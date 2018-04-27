Главные ошибки при здоровом питании

На пути к правильному питанию все новички поначалу наступают на одни и те же грабли. В этой статье Day.Az со ссылкой на MixStuff приводит мнение нескольких авторитетных диетологов о том, какие именно ошибки в "здоровом" питании мешают нам оставаться по-настоящему здоровыми.

Принимать на веру полезность цельнозернового хлеба, не вчитываясь в ингредиенты

Люди часто отдают предпочтение цельнозерновому хлебу, не осознавая, что калорий в нём практически столько же, сколько и в белом. Но дело не только в калориях. Желательно избегать таких хлебных изделий, в списке ингредиентов которых присутствует сахар или мука высшего сорта стоит на первом месте. Конечно, в общем случае цельнозерновой хлеб более насыщен полезными веществами, но не забывайте о составе.

Всю неделю держать себя в рамках, но расслабляться на выходных

Если вы отказываете себе в пище, то это не приведёт ни к чему хорошему - рано или поздно вы сорвётесь. Вероятность срыва особенно велика на выходных, и тогда вы наберёте обратно все те калории, которых лишали себя в течение недели.

Чтобы избежать переедания, стройте планы, не имеющие отношения к еде - вместо похода в кафе отправьтесь с друзьями на йога-класс или в парк. Постарайтесь сменить установки, мысленно фокусируясь не на том, что вам нельзя, а на том, что можно.

Питаться однообразно

Когда вы стремитесь к здоровому питанию, легко попасть в ловушку постоянного употребления одних и тех же продуктов - люди изо дня в день едят то, что кажется им безопасным - брокколи, салат, отварную курицу... Казалось бы, неплохой план, но, лишая себя пищевого разнообразия, вы движетесь к неминуемому срыву. К счастью, проблему легко решить - ведь на свете так много полезных продуктов!

Полагать, что упражнения компенсируют калории



Спорт полезен, но не стоит думать, что теперь можно есть всё подряд

Ошибочно полагать, что можно съесть лишнего, а затем просто подольше позаниматься, наш организм более сложная система. Это не значит, что в спортивных занятиях нет смысла, но не стоит считать поход в спортзал поводом съесть всё, что попадётся на глаза.

И тем не менее, силовые упражнения косвенно помогают сжечь калории - со временем мускулы становятся крепче, а метаболизм ускоряется, то есть калории тратятся более эффективно.

Переедать после тренировки

Конечно, тело необходимо заправить топливом для спортивных занятий, но люди склонны считать, что раз уж они занимаются спортом, то им необходимы все эти батончики с волшебной приставкой "фитнес", так широко представленные на прилавках магазинов. Для большинства людей батончик до тренировки и батончик после плюс к обычному приёму пищи - это уже перебор. Чтобы не съесть немедленно все потраченные калории, диетолог рекомендует не делать большого перерыва между тренировкой и приёмом пищи - и тогда вместо батончика вы просто съедите свою обычную порцию.

Заправлять салат высококалорийным соусом

Салат - прекрасная идея для перекуса, если вы не заправляете его тоннами майонеза или сырного соуса. Такой соус может добавить к салату все 500 кКал, превращая его из полезного в полное жира блюдо. Лучше использовать что-то более лёгкое, например, бальзамический уксус.

Полностью отказаться от углеводов и перейти на белок и овощи

Как известно, углеводы - это сахар, крахмал и волокна, присутствующие во фруктах, зерновых, овощах, и молочных продуктах. Хлеб и макароны - не единственные продукты с высоким содержанием углеводов.

Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от углеводов, заменяя их овощами и белком, но это ложная стратегия. Несколько дней вы отказываете себе во всех углеводных продуктах, но затем уровень сахара в вашей крови падает так низко, что вы внезапно обнаруживаете себя вгрызающимся в кусок торта.

Вместо того, чтобы полностью отказываться от углеводов, перейдите на те продукты, в которых углеводы имеют большую питательную ценность - коричневый рис, бобы, сладкий картофель и фрукты.

Не учитывать алкоголь



Выпивка - скрытый источник лишних калорий

Общая ошибка людей, стремящихся к здоровому питанию - это употребление огромного количества калорий с напитками. Они "забывают" о калориях, содержащихся в пиве, вине и коктейлях, а ведь выражение "пивной живот" появилось не на пустом месте. Так что обращайте внимание на то, что вы пьёте и в каком количестве, и старайтесь свести потребление алкоголя к минимуму. Ну а уж если от выпивки никуда не деться, то вместо сладкого ликёра лучше выпейте стопку водки или текилы.

Полагать, что подсчёт калорий не имеет смысла

По опыту диетологов, люди часто не знают, сколько калорий требуется организму, и сколько они съедают на самом деле.

Используйте приложение для подсчёта калорий, чтобы понять, как выглядят 100 кКал в порции риса или макарон. Контроль размера порций очень важен, даже если вы едите более здоровую пищу, чем пачка чипсов.

Важно обращать внимание на качество и количество употребляемой пищи. Это поможет превратить правильное питание из досадной обязанности в привычку.

Считать, что все калории одинаковые

Калорийность - лишь один из факторов здорового питания. Необходимо также обращать внимание на источник их происхождения. Другими словами, сто калорий чипсов вовсе не равноценная замена такому же количеству овощей.

Диетолог рекомендует отдавать приоритет овощам. Они не слишком калорийны, но придают чувство сытости благодаря объёму, и в итоге вы съедаете меньше.

Не обращать внимания на размер порции

Многие люди сосредотачиваются на подсчёте калорий и забывают обратить внимание на размер порции. Но это необходимый момент для поддержания здорового веса, поскольку так вы сможете научиться слышать своё тело и понимать, когда желудок уже полон.

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