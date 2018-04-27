Найдена неожиданная польза пищевой соды

Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США) выяснили, что употребление пищевой соды уменьшает воспаления при аутоиммунных заболеваниях, например при ревматоидном артрите. Об этом сообщается на портале MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Врачи доказали, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению, убивая патогенные клетки. Медики также предполагают, что употребление соды снижает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ. Таким образом снижается количество макрофагов М1 - иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивается число противовоспалительных клеток М2. Это наблюдение подтвердилось при опытах на мышах, употреблявших раствор соды.

Аналогичным образом сода влияет и на почки. Один из авторов исследования, физиолог Пол О' Коннор заметил, что при заболеваниях почек кровь может сильно окислиться, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Антацид же замедляет этот процесс.

"Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек", - отметил О' Коннор.

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