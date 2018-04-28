Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.

Овен

Успех сегодняшнего дня Овна напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Овен обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Овну просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Овен еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

Телец

С самого утра Телец с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Тельцу использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Телец просто не услышит слова окружающих.

Близнецы

У Близнецов неожиданно для них самих могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Близнецов попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ними другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Близнецов есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Рак

Рак рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Рака, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Раку предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Лев

В делах Льву может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Льва практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Лев сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Дева

Девизом жизни Девы станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют ее к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие ее решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Дева не склонна рубить сгоряча, и если она за что-то взялась, значит, готова нести ответственность за результат. Так что близким людям Девы достаточно просто ей не мешать. Все остальное Дева сделает сама, добившись неплохих результатов.

Весы

Секрет успеха Весов кроется в их умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Весы к тому, чтобы самим совершать трудовые подвиги, однако они спокойно могут совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Весы сегодня просто незаменимы! Даже не обладая никакими особыми правами, Весы сегодня могут незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Скорпион

Скорпиону могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Скорпиону набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Стрелец

Энтузиазма Стрельцу не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Стрельца или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Стрельца сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Козерог

Главной движущей силой Козерога станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами - ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Козерога в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Козерога весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Водолей

Водолей будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Водолею встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Водолея найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Рыбы

От Рыб потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Рыбы не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят их на второй план, присвоив себе их идеи и заслуги. Так что другого варианта у Рыб сегодня просто нет - либо они смирятся со скамейкой запасных, либо же сумеют продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдут на первые роли.

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