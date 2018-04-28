Исландская авиакомпания ищет пару человек, которым будет платить $4 тысячи за путешествия - ФОТО

Лето уже вовсю стучится в наши двери, а это значит, что пора планировать отпуск. И если у вас в ближайшие месяцы найдется свободное время, то хватайте работу мечты.

Исландская бюджетная авиакомпания Wow Air ищет двух друзей, которые должны будут все лето путешествовать по миру и выкладывать в блогах, соцсетях и на сайте авиакомпании свои впечатления, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. И получать за это деньги.

Лоукостер запустил конкурс WOW Travel Guide 23 апреля. Компания ищет "парочку веселых друзей, которые будут мыслить глобально". Уточняется, что это могут быть два разработчика контента или один, но ему можно взять с собой друга.

Выбранные кандидаты переедут жить в Исландию с 1 июня по 15 августа и будут получать ежемесячную зарплату в размере четырех тысяч долларов. В качестве базы предоставляется квартира в Рейкьявике (на фото), где можно отсыпаться и писать тексты о путешествиях.

Более того, победители конкурса, которым должно быть больше 18 лет, будут сами выбирать, куда им отправляться в очередное путешествие - четыре места в Исландии и восемь в других странах.

Жаждущие приключений на лето должны снять видео с рассказом о своем родном городе, загрузить его на YouTube и прикрепить к заявке на сайте Wow Air. Прием заявок заканчивается 14 мая, а имя победителей объявят 18 мая.