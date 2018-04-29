Это не ремонт, а уборка! 30 примеров, на какие метаморфозы способно мытье - ФОТО
Уборка считается тяжелым и утомительным занятием. Чтобы мотивировать себя что-нибудь отмыть, стоит брать пример с Тома Сойера с его забором и относиться к этому процессу как к приятному и творческому, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Тем более что результат может превзойти ваши ожидания - как в этих примерах.
Немного побаловался, пока чистил дорожку у дома.
"Жена почистила ручки старых шкафов в подвале".
Трудно поверить, но это то же самое помещение.
Нью-Йорк был гораздо грязнее, когда на северо-востоке работали угольные электростанции.
"Перевели в другой ресторан McDonald's. Первое, что я сделал, - помыл их резервуары с маслом".
"Стыдно признаться, но я не понимал, насколько это сиденье грязное, пока жена не попросила его почистить. Оно не окрашено в зеленый - это просто отложения грязи за многие годы".
"Наш домик у озера".
"Эту церковь в Детройте не чистили 134 года, с момента постройки. Я всегда думал, что камень черный".
Очистка металла лазером.
"Купил новый аппарат для мойки".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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