Это не ремонт, а уборка! 30 примеров, на какие метаморфозы способно мытье - ФОТО

Уборка считается тяжелым и утомительным занятием. Чтобы мотивировать себя что-нибудь отмыть, стоит брать пример с Тома Сойера с его забором и относиться к этому процессу как к приятному и творческому, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Тем более что результат может превзойти ваши ожидания - как в этих примерах.

Немного побаловался, пока чистил дорожку у дома.

"Жена почистила ручки старых шкафов в подвале".

Трудно поверить, но это то же самое помещение.

Нью-Йорк был гораздо грязнее, когда на северо-востоке работали угольные электростанции.

"Перевели в другой ресторан McDonald's. Первое, что я сделал, - помыл их резервуары с маслом".

"Стыдно признаться, но я не понимал, насколько это сиденье грязное, пока жена не попросила его почистить. Оно не окрашено в зеленый - это просто отложения грязи за многие годы".

"Наш домик у озера".

"Эту церковь в Детройте не чистили 134 года, с момента постройки. Я всегда думал, что камень черный".

Очистка металла лазером.

"Купил новый аппарат для мойки".