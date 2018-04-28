Ученые: У Земли есть второй естественный спутник

Учёные из США заявляют, что у нашей Земли кроме Луны есть еще и второй естественный спутник, который является квазиспутником. Он стал таким примерно 100 лет назад, до этого астероид "гулял" по космосу. Раньше считалось, что он пробудет квазиспутником ещё несколько столетий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам исследователей, второй спутник называется 2016 НОЗ. Стоит понимать, что спутник этот не очень большой и находится очень далеко даже от той же Луны. Кроме того, этот спутник является астероидом. В науке такие небольшие соседи планеты называются квазиспутниками.

Учёные добавляют, что НОЗ может отдалиться от Земли ещё дальше, на расстояние в 200 раз больше расстояния от планеты к Луне. Однако гравитация Земли "убежать" полностью спутнику не даст.

Необходимо уточнить, что в космос находится на стадии остывания, поэтому все космические тела друг от друга отдаляются. К примеру, Луна "убегает" от Земли на сантиметры за десятилетия. Для человека это очень медленно, но в масштабах Вселенной - очень быстро.