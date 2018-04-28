В Южной Корее научились печатать еду на 3D-принтере - ФОТО
На конференции Experimental Biology 2018 ученые из Южной Кореи представили новую технологию: 3D-печать еды с заданной формой, текстурой и содержанием питательных веществ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Мы создали платформу, которая использует 3D-печать для создания пищевых микроструктур, они позволяют задавать текстуру еды и скорость ее всасывания телом на персональном уровне, - говорит Ри Чжин-Куй, профессор и глава исследования. - Мы думаем, что однажды у людей будут картриджи с измельченной версией различных ингредиентов, которые можно будет смешивать с помощью 3D-принтера и готовить согласно потребностям и вкусам пользователя".
Вдобавок к персонализации пищи возможность трехмерной печати еды дома или в промышленных масштабах значительно снизит количество пищевых отходов, а также снизит цену пищи из-за решения проблем с хранением и перевозкой. И, естественно, такая переработка пищи и создание из нее объектов любых форм может соответствовать растущим потребностям увеличивающегося количества людей на Земле.
Для исследования ученые использовали прототип 3D-принтера, на котором можно создавать еду с микроструктурами, повторяющими физические характеристики и нанотекстуру реальных пищевых образцов. С помощью такого контроля можно заранее выставить и форму, и структуру, и даже скорость абсорбции еды, чего с обыкновенной пищей сделать нельзя.
Правда, о вкусовых качествах продукта на выступлении речи не шло.
Точный гороскоп на субботу
Названы страны Европы с самыми дешевыми паспортами
Найдена неожиданная польза пищевой соды
Вагиф Асадов станет гостем популярной передачи "Пятый элемент" - ФОТО - ВИДЕО
Главные ошибки при здоровом питании
В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека
Вступление Грузии в НАТО: Столтенберг сделал заявление
NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере
Ограничивается движение на участке одного из проспектов в Баку
Шаваршево счастье: глашатай глупости в привычной ипостаси
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына
Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни
-
27 Апр. 14:57 9 961
-
27 Апр. 14:23 6 403
-
27 Апр. 15:48 6 319
-
27 Апр. 16:06 4 215
-
27 Апр. 22:43 4 153