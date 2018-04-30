Лучше его не злить: иранский Халк весит 155 килограммов, и все это мышцы - ФОТО
26-летний Саджад Гариби из Ирана весит 155 килограммов, и большая часть веса здоровяка - это мышцы. Иранским Халком и Геркулесом парня прозвали после его ошеломительного успеха в инстаграме, где у Саджада уже почти 70 тысяч подписчиков. Его фотографии посвящены тому, чему он уделяет большую часть времени, - тяжелой атлетикt, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Но инстаграм иранца не похож на типичный блог качка (сплошная еда и упражнения). Саджад публикует, понятное дело, свою просто ошеломительно огромную фигуру без майки и скромные фотографии из повседневной жизни. Также он любит делать снимки с любыми предметами, которые выглядят крошечными по сравнению с ним.
Силач может поднять до 175 килограммов, что превосходит его собственный вес, и, конечно, он принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и бодибилдингу, проходящие по всей стране.
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